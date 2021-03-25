توجه دولي لدعم المبادرة السعودية وجونسون يدرس ارسال قوات بريطانية الى اليمن

نقلت وسائل إعلام بريطانية الخميس عن مصادر القول أن رئيس الوزارء بوريس جونسون لا يستعبد إرسال قوات عسكرية إلى اليمن في إطار مهمة تابعة للأمم المتحدة.

من جهته صرح وزير الخارجية البريطاني أنه أجرى اتصالات مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لتقديم خطة للسلام في اليمن.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية أن بريطانيا رحبت بالمقترح السعودي لوقف إطلاق النار، في مؤشر على بوادر خطة أوروبية أمريكية لدعم المبادرة السعودية وتحقيق السلام في اليمن.

طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة سلام لانهاء الحرب في اليمن فحواها التأكيد من حرص العربية السعودية على امن واستقرار هذا البلد ، فيما سارعت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على لسان ما يسمى بـ كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي، في حديث لوكالة “رويترز”، إن جماعة الحوثي ستواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقف اطلاق النار باشراف اممي

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي، الإثنين، مع السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن المبادرة تأتي تأكيداً من حرص السعودية "على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف والكويت وستكهولم"

تخفيف الحصار

وأوضح أن المبادرة تتضمن "تخفيف حصار ميناء الحديدة وإيداع الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "ستسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

كما تتضمن المبادرة وفق الأمير فيصل "إطلاق المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".

السعودية تدعو اليمنيين للقبول بالمبادرة

وطالب وزير الخارجية السعودية الحكومة اليمنية والحوثيين بالقبول بالمبادرة، التي تمنح "الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان حق السعودية بالدفاع الكامل عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته.

وعبر الأمير الفيصل عن رفض بلاده التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، مشيراً إلى أنها السبب في إطالة أمد الأزمة من خلال تهريب الصواريخ والأسلحة ومد الميليشيات بالخبراء.

كما أكد استمرار دعم التحالف للشعب اليمني والحكومة الشرعية، مؤكداً التزام السعودية بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأشار الوزير إلى أن “المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن”.