توجه لاعتماد "جرعة ثالثة" لجميع الملقحين بالولايات المتحدة

قال خبراء ان الولايات المتحدة في طريقها لاقرار جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا لجميع الأشخاص الملقحين، بغض النظر عن العمر، لضمان حماية دائمة مع انتشار متحور دلتا.

وقالت وكالة اسوشييتد برس ان مسؤولي الصحة الفيدراليين يدرسون الحاجة لجرعات إضافية، في ظل مراجعة أعداد الحالات في الولايات المتحدة، وكذلك الوضع في دول أخرى مثل إسرائيل، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن فعالية اللقاحات انخفضت لدى الذين تم تطعيمهم في يناير.

ومن المتوقع الإعلان عن التوصية بالجرعة المعززة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ولن يبدأ إعطاء الجرعات المعززة على نطاق واسع إلا بعد موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

والأسبوع الماضي، أوصى مسؤولو الصحة الأميركيون باستخدام جرعات معززة لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مشيرين إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالفيروس والأدلة على أن فعالية اللقاحات تضاءلت بمرور الوقت.

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة، الدكتور فرانسيس كولينز، يوم الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة قد تقرر في الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت ستقدم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأميركيين هذا الخريف.

وتلقى أكثر من 198 مليون أميركي جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مع أكثر من 168 مليونا تم تطعيمهم بالكامل.