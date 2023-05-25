توجيهات جديدة من وزارة الحج والعمرة السعودية

وجهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية دعوة إلى الحجاج والمعتمرين بالكشف عن المبالغ المالية الكبيرة التي بحوزتهم.
وصرحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه عند وصولهم، يجب عليهم ضرورة الكشف عن أي مبالغ أو أغراض تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي.
ويشمل توجيه الوزارة، المبالغ النقدية والعملات الأجنبية، والهدايا والأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات والمعادن الثمينة.
ووفقًا لوزارة الحج والعمرة ، فإنه يطلب من الأفراد القادمين أو المغادرين ملء إقرار جمركي في خمس حالات محددة، وهي:
- إذا كان لديك عملات محلية أو أجنبية تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال.
- إذا كان لديك سبائك أو مجوهرات تبلغ قيمتها 60 ألف ريال.
- إذا كان لديك بضائع تجارية بكميات تفوق قيمتها 3 آلاف ريال
- إذا كان لديك مواد محظورة من الاستيراد أو التصدير، مثل الآثار ومواد أخرى.
إذا كان لديك سلع تخضع للضريبة الانتقائية.
وأشارت إلى أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يُعرض للمساءلة القانونية.