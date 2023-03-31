توجيه اتهامات الى ترامب رسميا

ندد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بتوجيه الاتهامات رسميا له ، واعتبر الاتهام بأنه “اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى في التاريخ” ووان ذلك سيعود بنتائج سلبية على الرئيس جو بايدن وقال انه برئ

ترامب: انا برئ

واعتبر الرئيس الاميركي السابق ان “الديمقراطيين كذبوا وخدعوا، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، توجيه اتهام إلى شخص بريء تماما”.

واتهم الديمقراطيين باستخدام النظام القضائي واستغلاله لمعاقبة شخص برئ وخصم سياسي ورئيس لاميركا واشار الى ان ذلك سيؤدي الى هزيمة بادين ومطاردة فلول الديمقراطيين :المحتالين من البيت الأبيض”، فيما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري ، كيفين مكارثي، إن توجيه الاتهام لترامب ألحق بالبلاد أضرارا غير قابلة للإصلاح.

واعلنت محامية ترامب إلى أنها غير متأكدة من موعد تسليم ترامب لنفسه وقال محامون أنهم سيحاربون بقوة في المحكمة ضد الاتهامات.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، ولا تزال لائحة الاتهامات سرية ولم يعلن عنها بعد، وسوف يتم الإعلان عنها خلال أيام.

الجمهوريون يشككون في القضاء الاميركي

ويبدو ان الجمهوريين شعروا باهانة بعد توجيه الاتهام الى زعيمهم السابق، حيث اتهم نوابهم في مجلس الشيوخ المدعى العام في مانهاتن، ألفين براغ، بتسييس العمل القضائي، وبالعمل على خلق جو غير نزيه والعمل على إقصاء ترامب والمنافسة من هذا السباق الرئاسي العام المقبل

وقالو ان المدعي العام في مانهاتن هو أحد أعضاء الحزب الديمقراطي، كما أن ولاية نيويورك هي ولاية ذات غالبية ديمقراطية، وهو ما دفع ترامب للقول إنه لن يحصل على محاكمة عادلة في نيويورك

اين ترامب الان؟

يتواجد ترامب في ولاية فلوريدا، وقد اعلن حاكمها المنتمي للحزب الجمهوري، رون ديسانتوس، أنه لن يضغط على الرئيس السابق ليسلم نفسه لن يقوم بتسليم ترامب إلى ولاية نيويورك.

وفي حالة توجه ترامب إلى نيويورك فإنه سيخضع لأخذ البصمات وبدء العمل على ملف خاصة يضم التهم الموجه إليه، وسيتم تحديد كفالة له، بعدها سيتقرر ما إذا كان سيسمح له بمغادرة الولاية أم البقاء بها.