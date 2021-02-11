توجيه تهم الفساد في العراق الى 63 وزيرا حاليًا وسابقًا خلال 2020

تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين أول 2019.

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الخميس، توجيه اتهامات بالفساد إلى 63 وزيرًا حاليًا وسابقًا خلال عام 2020.

وقال بيان اصدرته الهيئة التي تعد أعلى جهة معنية بالتحقيق في ملفات الفساد في العراق، أنه تم "توجيه 92 تهمة بالفساد إلى 63 وزيرا بينهم 4 أدينوا بالتهم الموجهة إليهم خلال عام 2020".

وأوضح أن الهيئة وجهت اتهامات بالفساد إلى 8 آلاف و891 شخصا، بينهم 854 تم إدانتهم بأحكام قضائية، خلال العام ذاته.

وحسب البيان، "تمكنت الهيئة خلال العام الماضي من إعادة أو منع هدر 1.250 تريليون دينار (نحو مليار دولار أمريكي)".

ولم يرد في بيان الهيئة العراقية أسماء الوزراء أو المسؤولين المتهمين أو المدانين بالفساد أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، إذ كان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

