توغان: طائرات مسيرة تركية متطورة تحلق في سماء إفريقيا

أعلنت شركة "إس تي إم" التركية للتكنولوجيات الدفاعية عن وصول الدفعة الأولى من طائراتها بدون طيار "توغان" إلى إحدى دول إفريقيا.

في أغسطس 2022، تم تسليم الدفعة الأولى من هذه المسيرات إلى الجيش التركي، وتم تصنيعها لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية.

تم تجهيز "توغان" بتقنيات تمكّنها من جدولة وظائفها بشكل ذاتي والتحرك ورصد التفاصيل بدقة عالية من خلال كاميراتها.

تتميز "توغان" بالقدرة على تكبير الأجسام بنسبة تصل إلى 30 مرة وتحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة في النهار والليل.

يمكن للطائرة التحليق على ارتفاع يصل إلى ألف متر وتصل سرعتها إلى 72 كيلومترًا في الساعة، ويمكنها البقاء في الأجواء لمدة تصل إلى 45 دقيقة.

وقد أكدت الشركة أنها مستمرة في مباحثاتها مع دولة إفريقية أخرى لتزويدها بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار "توغان"، مما يظهر أهمية هذه التكنولوجيا في دعم القدرات العسكرية والأمنية للدول في المنطقة