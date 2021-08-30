توقعات مبشرة بانتهاء فايروس كورونا

تخشى المنظمات الدولية والانسانية ان يودي فيروس كورونا بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر.

ربع مليون مهددين بالموت

وتحدثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن قلقها حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج للصحفيين: “ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، ويشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر”.

وأضاف كلوج: “الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا”.

اخبار مبشرة من المانيا

في الاثناء توقع عالم الأوبئة الألماني كلاوس شتور أن ينتهي فيروس كورونا في بلاده في أعقاب الشتاء المقبل. وقال لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية أنه "اعتباراً من الربيع سنشهد هدوءاً ملحوظاً للغاية للموقف، وستنتهي الجائحة عندئذ، وسيسود وضع طبيعي تماماً في الصيف مرة أخرى، رغم بعض الإصابات".

إلى ذلك اعتبر أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن "تطور متوقع" و"لا تدعو للانزعاج". غير أنه في الوقت نفسه، أعرب عن القلق حيال وجود أكثر من 4 ملايين شخص في ألمانيا فوق الستين لم يتلقوا اللقاح بعد.

و طالب بإفساح الأولوية لجرعات التطعيم التنشيطية وتحسين معدل التلقيح في قطاع الرعاية والتمريض.