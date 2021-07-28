توقع توليد الكهرباء من سد النهضه خلال شهرين

بات توليد الكهرباء من سد النهضة الاثيوبي قاب قوسين أو أدنى.

وتوقع سفير إثيوبيا لدى روسيا، أليمايهو تيغينو أن توليد الكهرباء من سد النهضة في بلاده المتنازع بشأنه مع مصر والسودان، سيبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة.

وقال تيغينو إن أعمال بناء السد تسير بنجاح (..) التوليد الأولي للكهرباء عبر توربينين اثنين من توربينات سد النهضة على النيل الأزرق قد يبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، دون تفاصيل أكثر.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وفي الأشهر الأخيرة تحدثت وزارة الري المصرية، عن “معلومات لديها تؤكد أن منسوب المياه بالسد لن يساعد على توليد الكهرباء”، فيما تقول القاهرة عادة إنها لا تمانع التنمية وتوليد الطاقة من السد شريطة توقع اتفاق ملزم حول قواعد التشغيل والملء، وهو سبب الخلاف مع أديس أبابا عقب تعثر المفاوضات منذ أشهر.

وعقب الملء الثاني، دعت كل من الخرطوم والقاهرة أديس أبابا إلى العودة للتفاوض لإتمام اتفاق ملزم حول السد، دون إعلان من الدول الثلاث حتى الآن بشأن تلك الخطوة، رغم دعوة مجلس الأمن لهم في 8 يوليو/ تموز الجاري بالعودة مجددا للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي،