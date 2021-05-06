توقع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض في ليلة القدر!

تشير توقعات الخبراء الى أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيضرب الارض في وقت ما بين يومي السبت والاثنين من الاسبوع المقبل، وهي الفترة التي يرجح ان تشهد ليلة القدر.

ومع دخول الصاروخ الى مدار الكوكب، سعت وسائل إعلام حكومية صينية الى التقليل من المخاوف بشأنه، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية، ان الجزء الأكبر من حطامه سيسقط على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الناطقة باسم الصين باللغة الإنجليزية عن خبير ترجيحه أن يسقط حطام الصاروخ الذي أطلق في إطار جهود البلاد لبناء محطة فضائية خاصة بها "في المياه الدولية".

وشدد الخبير على انه "لا داعي للقلق" مما سيحدث.

وكان خبراء الفضاء حذروا من احتمال سقوط حطام جراء عودة دخول غير منضبطة للقسم الرئيسي البالغ وزنه 20 طنا لمركبة الإطلاق، إلى الغلاف الجوي للأرض والذي يقدرون أنه سيحدث مطلع الأسبوع المقبل أو يوم الاثنين.

وكتبت جلوبال تايمز أنه من "الشائع في مجال الفضاء" أن يتساقط حطام على الأرض.

ووصفت الصحيفة التحذيرات بأنها "لا شيء سوى ضجيج غربي بشأن تهديد الصين فيما يتعلق بتقدم تكنولوجيا الفضاء".

البنتاغون يتتبع

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، انه من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطام على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت.

وذكر البنتاغون في بيان، أنه لايمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ “إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه”.

وأضاف أن “الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء”.

وبات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين، الخميس، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لموقع “سبيس نيوز”.

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدّد مسبقاً أو تحترق وتتفتّت في غلاف الأرض.

لكنّ الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة ويدور حالياً في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان سقوط حطامه.

وقد يسقط حطام الصاروخ، بعد احتراقه في الغلاف الجوي، في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالبشر.

والتفاصيل الأساسية حول مرحلة الصاروخ ومساره غير معروفة لأن الحكومة الصينية لم تعلق علنا بعد على الموضوع.

وفي مايو الماضي، سقط صاروخ صيني آخر خارج نطاق السيطرة في المحيط الأطلسي قبالة غرب إفريقيا.