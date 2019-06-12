توقيف رئيس وزراء الجزائر السابق أحمد أويحيى على خلفية تهم فساد

أمرت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء، بتوقيف رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى فيما يتصل باتهامات بالفساد.

وبهذا يصبح أويحيى أبرز شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.

وقال تلفزيون النهار في وقت سابق الاربعاء، إن أويحيى مثل أمام المحكمة العليا في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع.

وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.



وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثل أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء في إطار تحقيق في الفساد.

