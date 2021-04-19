توقيف رجل طعن 5 مصلين داخل مسجد في البانيا

أوقفت السلطات الألبنانية، الإثنين، رجلا هاجم مصلين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "رجلا يحمل سكينا هاجم المصلين في مسجد في العاصمة الألبانية تيرانا؛ ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعني بأخبار منطقة شرق أوروبا.

واعتقلت السلطات سريعاً رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً بسبب الهجوم.

وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة أن التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أيا منهم لـ"إصابات خطيرة".

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، قالت إنه يبلغ من العمر 34 عاما