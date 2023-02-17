توقيف سيدة اردنية اعلنت وفاتها ودفنت دمية للاحتيال على شركات التأمين

اوقف مدعي عام عمان الاردنية سيدة ذاع صيت قضيتها مؤخرا بعد قيامها بالاحتيال على 3 شركات تأمين حيث استخرجت شهادة وفاة باسمها وقامت بمراسم عزاء كاملة قبل ان يتم اكتشاف حيلتها

وقالت مصادر ان المدعي العام لمدينة عمان اوقف السيدة ووالدها بتهمة التآمر معها موجها لهما تهم الاحتيال والتزوير، وكان موقع الصنارة الاردني قد تحدث في وقت سابق عن "عملية نصب واحتيال بمبلغ مليون ونصف المليون دينار" على شركات تأمين، من خلال مخطط رسمه والد السيدة المتهمة

وحسب ما ورد في الوكالة المحلية الاردنية فقد تمكنت السيدة التي لم يكشف عن اسمها من النصب على ثلاث شركات اشتركت من خلالهم ب، التأمين على الحياة، قبل ان تتحصل على شهادة وفاة غير صحيحة وقام شركاء لها بفتح بيت عزاء بعد دفن "دمية" بحجم إنسان في قبر حمل شاهداً باسمها.

وبعد التحقيق الذي قامت به شركات التامين للتاكد من واقعة الوفاة، توصلت الى حقيقة ان السيدة حيةٌ ترزق وانها نفذت مسرحية لإخفاء جريمة النصب والاحتيال.

وحسب ما ورد فان السيدة انكرت معرفة والدها بالمخطط ولم تعترف بتحريضه لها لارتكاب الجريمة بينما يخضع للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية المختصة.