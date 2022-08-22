توقيف سيدة بعد اطلاق نار اوقع قتلى وجرحى في اتلانتا الاميركية

قالت مصادر اميركية ان الشرطة في ولاية اتلانتا اوقفت سيدة بعد اطلاق نار في مركز تجاري اوقع قتلى وجرحى وطلبت من السكان البقاء في منازلهم

وافادت شرطة الولاية الى انه "من غير الواضح دوافع إطلاق النار، الذي وقع في موقعين منفصلين، فيما يخضع المصابان للعلاج في المستشفى".

Please advise residents to stay off of the streets in the midtown areas, specifically the areas between 12th St and Peachtree St NE and 15th St and W. Peachtree St NW.



We are working to gather information and will provide an update when available. — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) August 22, 2022

وقالت انها تحقق فيما اذا كان استهداف القتيل والمصابين الاثنين مقصود ام ان الهجوم جاء بشكل عشوائي