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توقيف سيدة بعد اطلاق نار اوقع قتلى وجرحى في اتلانتا الاميركية

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 09:04
الشرطة في ولاية اتلانتا اوقفت سيدة بعد اطلاق نار اوقع قتلى وجرحى 
الشرطة في ولاية اتلانتا اوقفت سيدة بعد اطلاق نار اوقع قتلى وجرحى 

قالت مصادر اميركية ان الشرطة في ولاية اتلانتا اوقفت سيدة بعد اطلاق نار في مركز تجاري اوقع قتلى وجرحى وطلبت من السكان البقاء في منازلهم

وافادت شرطة الولاية الى انه "من غير الواضح دوافع إطلاق النار، الذي وقع في موقعين منفصلين، فيما يخضع المصابان للعلاج في المستشفى".

 

 

وقالت انها تحقق فيما اذا كان استهداف القتيل والمصابين الاثنين مقصود ام ان الهجوم جاء بشكل عشوائي


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