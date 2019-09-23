"توماس كوك" تلغي 25 ألف حجز حتى 2020 في مصر

أفادت وكالة "رويترز" اليوم، بأن "توماس كوك" ألغت نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم

انهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.

وإفلاس "توماس كوك" لم يطل مصر فقط، في وقت سابق أعلن وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن شركة السياحة البريطانية مطالبة بدفع 60 مليون يورو للفنادق التونسية.

كما أن مسؤولا تركيا توقع أن تفقد السياحة التركية نحو 700 ألف سائح أجنبي سنويا، جراء انهيار "توماس كوك".

وتدير الشركة فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة. وهناك حاليا أكثر من 600 ألف زبون لها خارج بلادهم بالفعل في عطلات ، مما يضطر الحكومات وشركات التأمين لتنسيق عمليات إعادة ضخمة لهؤلاء السياح.

وتضررت "توماس كوك" جراء تراكم ديون بلغت 1.7 مليار إسترليني (2.1 مليار دولار)، وبسبب المنافسة الإلكترونية وتغير سوق الرحلات، وأحداث جيوسياسية كانت كفيلة بإفساد موسمها الصيفي