تونسي ينهال على مدرس ابنه باللكمات مبررا تاثير الصيام عليه

أقدم ولي امر احد الطلاب على اقتحام قاعة الصف في مدرسة اعدادية في العاصمة التونسية وقام بالاعتداء بعنف شديد على أستاذ لكما وصفعا، قبل تدخل مدير المدرسة الإعدادية وإحدى العاملات لوقفه.

ووقعت الحادثة في المدرسة الإعدادية نهج لينين بالعاصمة تونس وقد اكد سامي أبه عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي إن اعتداء المهاجم جاء بعد طرد الأستاذ لابن الولي المذكور من القسم بعد تعمده تعطيل سير الدرس وفق اذاعة "موزاييك"

وقالت المصادر ان الاب وصل الى المدرسة مع ابنه بهدف الحصول على بطاقة سماح بالدخول الى الصف مجددا، الا ان ولي امر الطالب توجه الى قاعة الصف بدلا من الذهاب الى الادارة واعتدى على المدرس بعدة لكمات وصفعات.

وتم اعتقال الاب الذي حاول تبرير فعلته بتأثير الصيام عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.