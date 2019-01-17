تونس.. إضرابات ومطالبات باستقالة حكومة الشاهد

بداية التجمع العمالي كانت من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل

بدأ اتحاد الشغل في تونس اليوم إضرابا عاما ليوم واحد احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجور 670 ألف موظف في القطاع العام، وسط مطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وأفادت مراسلون في تونس بأن بداية التجمع العمالي كانت من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل وسط مطالب باستقالة الحكومة.

وشمل الإضراب مؤسسات هامة منها المطارات والمدارس والوزارات والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها.