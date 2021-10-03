تونس: اعتقال صحفي ونائب بتهمة "التآمر" بعد انتقادهما الرئيس سعيّد

اعتقلت السلطات التونسية الأحد، مقدم برامج في قناة خاصة ونائبا في البرلمان المجمّد، بعدما انتقدا الرئيس قيس سعيّد خلال حلقة تلفزيونية، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر ان سبب الاعتقال هو ”التعبير عن بعض الآراء" خلال برنامج "حصاد 24“، و"جاءت بطلب من القضاء العسكري“ والتهمة ”هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة“.

عياد كان وجه في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة لسعيّد، وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ”هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة… بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره“. وأضاف: ”الشعبوي (سعيّد) لم يستطع ترويض رجل ليصبح خاتما في إصبعه“.

وعبد اللطيف العلوي نائب في البرلمان المجمّد عن حزب ”ائتلاف الكرامة“ المتحالف مع حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، وكان من بين ضيوف البرنامج الذي بث على قناة ”الزيتونة“ التي يعتبرها العديد من السياسيين موالية للنهضة.

وقال العلوي خلال الحلقة: ”نحن نقول بشجاعة هذا انقلاب ونعارضه ونتمسك بالشرعية“. وتابع ”نجلاء بودن تقدم كقربان لتبييض الانقلاب هذه إهانة للمرأة“.

وكلّف سعيّد الأربعاء، الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية، نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.

في 22 أيلول/سبتمبر الفائت، أوقف القضاء العسكري التونسي النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس ”ائتلاف الكرامة“ المعروف بانتقاده الشديد للرئيس سعيّد، واتُهم ”بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وما يمثل ذلك من تهديد صارخ للقضاة العسكريين“.

ورُفعت الحصانة النيابية عن نواب البرلمان بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.

بعد ذلك، فُرض منع سفر وإقامة جبرية في حق نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين، وأوقف عدد منهم.

