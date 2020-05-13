تونس تخفض ساعات حظر التجول

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخفف فيه البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ مارس آذار.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن تونس ستخفض ساعات حظر التجول الليلي، الذي فرضته للحد من تفشي وباء كورونا، اعتبارا من الأربعاء.

وسوف يبدأ حظر التجول الآن من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي بدلا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخفف فيه البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ مارس آذار.

