تونس تشدد الإجراءات الأمنية عشية رأس السنة

خطط مشتركة لتأمين المناطق السياحية على مستوى الجهات بين المؤسسات الأمنية والجيش

أفادت السلطات التونسية، بأن الحكومة قررت تشديد الإجراءات الأمنية في وحدات عسكرية على مستوى مختلف المنشآت السياحية في غالبية الجهات التونسية، وذلك تحسبا لاحتفالات رأس السنة.

وأوضح خليفة الشيباني، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية التونسية، في تصريح صحفي أن هذه الوحدات ستقوم بحماية المنشآت السياحية وتأمين السياح والمواطنين على حد سوى.

وأكد الشيباني وجود تنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع والسياحة، فقد أعدت خطط مشتركة لتأمين المناطق السياحية على مستوى الجهات بين المؤسسات الأمنية والجيش، إضافة إلى تأمين الحدود البحرية والبرية.

جدير بالذكر أن تونس شهدت عام 2015 هجوما إرهابيا استهدف فندقين في مدينة سوسة الساحلية، أودى بحياة 39 شخصا أغلبهم سياح.