تونس.. تفريق احتجاج قرب موقع انعقاد قمة الفرانكفونية

فرقت اليوم الجمعة قوات الأمن في تونس بالغاز المسيل للدموع محتجون غاضبون في منطقة جرجيس جنوب البلاد.

وجاء التدخل الأمني بعد أن حاول المواطنون الغاضبون الوصول لجزيرة جربة مكان انعقاد قمة الفرانكفونية احتجاجا على ما قالوا إنه تجاهل المسؤولين لمأساتهم.

ويطالب المحتجون بمعرفة مصير أبنائهم الذين غرق بهم مركب كان يقلهم إلى أوروبا الشهر الماضي.