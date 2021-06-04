تونس تمدد الحظر المفروض لاحتواء كورونا

اكد مسؤولون ان الوضع الوبائي في تونس لا يزال في حالة حرجة.

قرّرت السلطات التونسية، الجمعة، تمديد قرار حظر التجوال الجزئي إلى 27 يونيو/ حزيران الجاري، إضافة لمواصلة العمل بالقرارات التي اتخذتها سابقا للتصدي لجائحة كورونا.

وقالت متحدثة الحكومة حسناء بن سليمان، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة في تونس العاصمة، إنه تقرر "تمديد العمل بنظام حظر التجوال الجزئي إلى غاية 27 يونيو من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا".

وأضافت: "كما قررنا مواصلة العمل بجملة الإجراءات التي أقرت سابقا لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وفي 12 من مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة تأخير توقيت حظر التجوال ليصبح من العاشرة مساء بدلا من السابعة، وحتى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، ضمن حزمة تدابير صحية، بينها عودة الدراسة وفتح دور العبادة والسماح بالتنقل بين المدن، بعد أن أعلنت في وقت سابق حجرا شاملا من 9 إلى 16 مايو، تزامنا مع عيد الفطر.

وأكدت بن سليمان أن "الولاة في مناطق الخطر المرتفع بإمكانهم تشديد إجراءات مكافحة كورونا".

من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، إن "هناك إنذار مرتفع جداً يشمل 21 ولاية (من أصل 24)، كما أن عديد المعتمديات (تقسيم ترابي أقل من ولاية) مصنفة كذلك".

وأكدت خلال المؤتمر، أن" الوضع الوبائي لا يزال في حالة حرجة، ويتطلب عدة إجراءات"، موضحةً أن "معدل الوفيات الأسبوعي في تراجع لكنه يبقى مرتفعا".

وسجلت تونس منذ بداية الجائحة، 350 ألف و487 إصابة بفيروس كورونا، بينها 12 ألفا و839 وفاة، و307 آلاف و778 حالة تعاف، وفق آخر إحصائية رسمية.