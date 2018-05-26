تونس: توقف متطرف يتواصل مع ارهابيين في سورية

تونس: توقف تكفيري يتواصل مع مسلحين في سوريا

أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم السبت، بإيقاف "تكفيري" يتواصل مع "عناصر إرهابية" في سوريا.

وذكر إذاعة "شمس أف أم" التونسية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن وحدة أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين تمكنت من إيقاف تكفيري يتواصل مع عناصر إرهابية في سوريا.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس الجمعة، عن تمكن منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية أول أمس الخميس، من القبض على عنصر تكفيري.

وأشارت إلى أن الموقوف يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه مضمون حكم يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل.