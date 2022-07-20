تونس.. حريقين ضخمين بجبل بوقرنين وبوعرقوب

اندلع في تونس حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرق البلاد.

ومازالت النيران مشتعلة في جبل بوقرنين بالرغم من تدخل عناصر الجيش التونسي بالطائرات، كما أن النيران امتدت إلى مناطق قريبة من الأحياء الشعبية القريبة من الجبل.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية العميد معز تريعة، أن الحريق مشتعل بقمة الجبل في الوقت الحالي من الجهة المحاذية لحي الكعبي، مؤكدا توجيه 8 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية بمحافظة بن عروس والوحدات المجاورة والوحدة المختصة إضافة إلى شاحنتين تابعتين لإدارة الغابات إلى منطقة الحريق.

وأفاد معز تريعة بأن الجهود متواصلة من قبل جميع الوحدات للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشاره ووصوله إلى الوحدات السكنية المجاورة، مشيرا إلى أن وحدات الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى مكان الحريق باعتباره في منطقة وعرة.

وسمع مساء الثلاثاء دوي انفجارات بالجبل، التي رجح المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس العميد نجم الدين بالحاج محمد في تصريح لموزاييكأن تكون أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

كما شهدت منطقة بوعرقوب من محافظة نابل، أيضا حرائق في جبل بجانب الطريق الرئيسة، التي تصل المنطقة بمركز المحافظة.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لإطفاء الحريق لكن النيران مازالت مشتعلة وبدأت تقترب بشكل تدريجي نحو أحياء بوعرقوب.