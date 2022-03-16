تونس: خلية الموحدون الارهابية في قبضة الامن

فككت القوى الامنية التونسية خلية ارهابية مرتبطة بتنظيم داعش، في مدينة تطاوين جنوب البلاد واكدت انها كانت تعد لعمليات ارهابية ضخمة

خلية الموحدون في تونس

واشارت وزارة الداخلية التونسية ان الخلية تضم 6 عناصر، و"كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات" في عدة مناطق في تونس زيادة على ان الخلية كانت "تستقطب شبانا من المنطقة" للانضمام إليها و"لتبني الفكر التكفيري"، وأن الخلية تسمى "الموحدون" يتزعّمها عنصر تكفيري (غير معروف أمنيا)، تولّى عناصرها مبايعة زعيم ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي

مبايعة داعش

وأكدت الوزارة أن عناصر الخلية "بايعوا زعيم داعش"، وأنها قامت بإحالتهم إلى النيابة العامة وبفتح تحقيق في أنشطة الخلية وارتباطاتها.

وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، واجهت تونس صعود الحركات المتطرفة المسؤولة عن مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة وعدد كبير من المدنيين وأكثر من 60 سائحا أجنبيا.

خلية ارهابية في سوسة

والاسبوع الماضي القت قوات مكافحة الارهاب بعد حملات أمنية كبرى اشترك فيها كل من أعوان و إطارات الأمن والحرس الوطنيين، ووحدات مختصة في مكافحة الإرهاب، أسفرت عن عديد الإيقافات في مجال الأمن العام وقد تم الكشف عن هذه خلية ارهابية