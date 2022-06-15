تونس على ابواب شلل تام بسبب اضراب اتحاد الشغل

تعيش تونس ابتداءا من يوم الخميس حالة الإضراب الذي أقره اتحاد العام للشغل وسط توقعات بأن يصاب البلاد شلل تام خاصة وام مراكز حيوية مثل مطار تونس سيدخل في الاحتجاج حيث تتوقف العمل والرحلات فيه.

كما يتوقف في الإذاعة والتليفزيون وسيقتصر البث على إذاعة النشرات الإخبارية من دون برامج ويخشى التونسيون ان يزيد الاضراب من حدة الازمة الاقتصادية حيث ستدخل 160 مؤسسة فيه

أعلن الاتحاد التونسي للشغل تمسكه بتنفيذ الإضراب العام غدا والذي يشمل جميع مؤسسات القطاع العام وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول عدد من المطالب المتعلقة بالأجور.

إضراب يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية في #تونس pic.twitter.com/mz28jdcvod — ISHRAQAT 🍁❤🍀 إشراقات (@ishraqat_tn) June 15, 2022



وفي بيان نشره اليوم الأربعاء قال اتحاد الشغل إن الحكومة الحالية تصر على نفس نهج الحكومات السابقة في التنكر لحقوق العمال وتحميلهم تبعات خياراتها المؤدية لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات، وفق تعبيره.

وأضاف أنه يتعرض لحملة تشويه وتشهير غير مسبوقة منذ الإعلان عن قرار الإضراب في القطاع العام الذي سينفذه غدا.

كما قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن القرارات التي تتجه الحكومة لاتخاذها خلال يوم الإضراب غير قانونية ولا دستورية، وكان يشير بذلك إلى ما يعرف في تونس بـ"التسخير"، وهي آلية قانونية تتيح للحكومة إجبار موظفين على الدوام في حال الإضراب.

إضراب عام يشلّ النقل الجوي والبري والبحري في #تونس بداية من اليوم الأربعاء وحتى مساء غدًا الخميس 16 يونيو، بعد فشل التوصل لاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيّد. pic.twitter.com/YRKT3pJBgD — غرفـة الأخبـار (@NewsroomAR) June 15, 2022



وفيما يلي قائمة المؤسسات المعنية بالإضراب وفق ما اورد موقع موزاييك التونسي: