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تونس على ابواب شلل تام بسبب اضراب اتحاد الشغل

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 05:54
يتوقف في الإذاعة والتليفزيون وسيقتصر البث على إذاعة النشرات الإخبارية
يتوقف في الإذاعة والتليفزيون وسيقتصر البث على إذاعة النشرات الإخبارية

تعيش تونس ابتداءا من يوم الخميس حالة الإضراب الذي أقره اتحاد العام للشغل وسط توقعات بأن يصاب البلاد شلل تام خاصة وام مراكز حيوية مثل مطار تونس سيدخل في الاحتجاج حيث تتوقف العمل والرحلات فيه.

كما يتوقف في الإذاعة والتليفزيون وسيقتصر البث على إذاعة النشرات الإخبارية من دون برامج ويخشى التونسيون ان يزيد الاضراب من حدة الازمة الاقتصادية حيث ستدخل 160 مؤسسة فيه 

أعلن الاتحاد التونسي للشغل تمسكه بتنفيذ الإضراب العام غدا والذي يشمل جميع مؤسسات القطاع العام وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول عدد من المطالب المتعلقة بالأجور.

 


وفي بيان نشره اليوم الأربعاء قال اتحاد الشغل إن الحكومة الحالية تصر على نفس نهج الحكومات السابقة في التنكر لحقوق العمال وتحميلهم تبعات خياراتها المؤدية لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات، وفق تعبيره.

وأضاف أنه يتعرض لحملة تشويه وتشهير غير مسبوقة منذ الإعلان عن قرار الإضراب في القطاع العام الذي سينفذه غدا.

كما قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن القرارات التي تتجه الحكومة لاتخاذها خلال يوم الإضراب غير قانونية ولا دستورية، وكان يشير بذلك إلى ما يعرف في تونس بـ"التسخير"، وهي آلية قانونية تتيح للحكومة إجبار موظفين على الدوام في حال الإضراب.

 

 


وفيما يلي قائمة المؤسسات المعنية بالإضراب وفق ما اورد موقع موزاييك التونسي:

كلمات دالة:تونساضرابالاتحاد الوطني للشغلقيس سعيد

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