تونس نحو النصر على كورونا والسعودية تسجل نتيجة سيئة

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان الخميس أن البلاد لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، وبذلك تستقر حصيلة الإصابات عند 1032 إصابة منذ ظهور الوباء على أراضيها في الأول من مارس/ آذار الماضي.

وقد شرعت تونس الجمعة في فتح المتاجر الكبرى والأسواق والتخفيف من ساعات حظر التجول الليلي، مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية.

وما زال 217 شخصا مصابا من بينهم ثلاثة في المستشفى، وفقا للبيان نفسه.

وأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء بتخفيف مدة حظر التجول بخمس ساعات ليصبح من الساعة 23:00 إلى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي.

ولقد بدأت تونس منذ الرابع من أيار/مايو برفع قيود الإغلاق التام تدريجيا.

وتدعو الحكومة إلى ضرورة اليقظة واحترام تدابير التباعد الاجتماعي ومراعاة قواعد السلامة الصحية.

السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا

الى ذلك وفي ارتفاع قياسي حاد ثان على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 2.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي رصد 2307 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 2039 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة 49176 إصابة.

ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى جدة (444)، ومكة المكرمة (443)، والرياض (419)، والمدينة المنورة (152)، والدمام (148)، والهفوف (128).

وأعلنت الوزارة عن وفاة تسعة مصابين بكورونا خلال اليوم الأخير (مقابل 10 وفيات في اليوم السابق) لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 292 حالة وفاة.

وتماثل 2818 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ووصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 21869 شخصا.