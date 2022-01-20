عاصفة شمسية هائلة تهدد بتعطيل الاتصالات على الارض لأشهر

قال خبراء الخميس، انهم رصدوا توهجا أدى الى تشكل عاصفة شمسية مغناطيسية بدأت طلائعها بالوصول الى الأرض، وبما يهدد بتعطيل الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة من ضمن تأثيرات أخرى ربما تمتد لأشهر.

واستمر التوهج الشمسي لأكثر من عشرين دقيقة، و"كان مصحوبا بقذف كتلة إكليلية، واندفاعات من البث اللاسلكي من الأنواع الطيفية من الدرجة الثانية والرابعة"، بحسب ما اعلنه معهد فيدوروف الروسي للجيوفيزياء التطبيقية.

وبحسب المعهد، فإن هذا النوع من التوهج يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الاتصالات وأنظمة الملاحة على الارض.

والعاصفة الشمسية هي اضطراب في الشمس، والتي يمكن أن تنبثق إلى الخارج عبر الغلاف الجوي للشمس، وهو المجال المغناطيسي الخارجي للشمس، مما يؤثر على النظام الشمسي بأكمله ، بما في ذلك الأرض.

وبدوره، قال مختبر علم الفلك والأشعة السينية للشمس التابع لمعهد ليبيديف الفيزيائي في أكاديمية العلوم الروسية، انه لاحظ سلسلة من التوهجات الشمسية لليوم الرابع على التوالي.

التوهج كما رصده معهد فيدوروف الروسي للجيوفيزياء التطبيقية

وأوضح سيرغي كوزين، رئيس مختبر علم الفلك في معهد ليبيديف، أن سحب البلازما التي تطلقها الشمس في مثل هذه اللحظات يمكن أن تؤدي إلى عاصفة شمسية مغناطيسية على الأرض في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

ومن ناحيته أيضا، قال مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، أن تيارا من الرياح الشمسية عالية السرعة ضرب الأرض خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى اندلاع عاصفة مغنطيسية أرضية قوية بشكل مدهش.

وتقترب سرعة الرياح الشمسية حاليًا من 700 كم / ث، وهي بعض من أعلى القيم لدورة الطاقة الشمسية الشبابية 25، بحسب ناسا التي قالت انه يجب أن يكون مراقبو السماء في خطوط العرض العليا في حالة تأهب للشفق الممزوج بضوء القمر في 19 يناير.

وبحسب الوكالة، فقد تم تسجيل فيلم بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لها، ولوحظ من خلاله كيف أن تيارًا متوهجًا بالقرب من نهاية الانفجار على الشمس، ويبدو أنه يشعل توهجًا أصغر في البقعة الشمسية المجاورة.

أثناء التوهج، أدت نبضة من الأشعة السينية إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في تعتيم الراديو على الموجات القصيرة فوق أميركا الجنوبية.

وألقى الانفجار أيضًا صاروخًا كيميائيًا ثقيلًا في الفضاء.

وقال موقع "سبيس ويذر في وقت سابق من الاسبوع، انه لا يزال ينتظر صورًا لتحديد ما إذا كانت سحابة العاصفة متجهة إلى الأرض.

حدث كارينغتون

خلال المائتي عام الماضية سجل علماء الفلك عاصفتين شمسيتين مسؤولتين عن الاضطرابات العالمية وكان أكبر هذين الحدثين هو ما يسمى بحدث كارينغتون عام 1859.

وسمي الحدث بهذا الاسم تيمنا بعالم الفلك البريطاني ريتشارد كارينغتون، الذي كان مهتما بشكل خاص بمراقبة الشمس، والمناطق المظلمة على سطحها المعروفة بالبقع الشمسية.

حدث كارينغتون كان سببه عاصفة شمسية هائلة

كان كارينغتون يحدق في الشمس من خلال منظار (تلسكوب) مزود بمرشحات واقية داكنة في الأول من سبتمبر/أيلول 1859، وفجأة، رأى وميضا من الضوء الأبيض من بقعة شمسية.

وفي غضون يوم واحد، بدأت تحدث أشياء غريبة في جميع أنحاء العالم. أضاءت سماء الليل فجأة بألوان زاهية وظهرت أضواء راقصة في نصف الكرة الشمالي حتى الجنوب مثل بنما في أميركا الوسطى.

كانت الأضواء مشرقة جدا لدرجة أن الناس كانوا قادرين على قراءة الصحف على ضوء الشفق وحده.

وقال شهود حينها انه حوالي الساعة الـ11 والنصف بدأ الليل يأخذ مظهر بداية الفجر، وفي غضون ساعة كان نور النهار تقريبا، وأصبحت النجوم، التي كانت قبل ذلك ساطعة، غير مرئية.

الشفق القطبي (اضواء الشمال)

وفي الساعة الواحدة بدأ الضوء يتلاشى، وفي غضون ساعة اتخذت السماوات مظهرها المعتاد وتألقت النجوم أكثر من أي وقت مضى.

وفي مكان آخر، تسبب الحدث في مشاكل في الاتصال. حيث تم ترك مشغلي التلغراف بخطوط عاطلة عن العمل فجأة لمدة 12 ساعة. وعلى العكس من ذلك، أفاد بعض الأشخاص بأنهم قادرون على التحدث مع بعضهم بعضا عبر التلغراف، على الرغم من عدم توصيل البطاريات بالأسلاك. وبدأ الناس في ربط حالات فشل الاتصال بالشفق القطبي.

حدث كارينغتون كان سببه عاصفة شمسية هائلة من شأنها أن تسبب اضطرابا واسع النطاق اليوم، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن اعتمادنا على الأجهزة الإلكترونية قد نما كثيرا.

ويمكن لعاصفة شمسية بمقياس حدث كارينغتون اليوم أن تلحق أضرارا بالغة بالأقمار الصناعية وتعطّل الاتصالات، وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. يُعتقد أن مثل هذا الحدث يمكن أن يحدث مرة كل 500 عام أو نحو ذلك.