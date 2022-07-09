تويتر تقاضي ماسك بعد تخليه عن صفقة شراء الشركة

قررت شركة تويتر مقاضاة الملياردير الاميركي إيلون ماسك والمطالبة بفرض غرامات عليه يتجاوز قدرها المليار دولار، غداة اعلانه التخلي عن صفقة شراء الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" بريت تايلور في تغريدة له إن "مجلس إدارة الشركة ملتزم باتمام الصفقة بحسب السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك".

وتابع أن الشركة ستقوم "بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الاتفاقية.. نحن واثقون من أننا سننتصر ".

وألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة البورصات.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان/ابريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

وقال المحامي مايك رينغلر إن "شركة تويتر لم تمتثل لالتزاماتها التعاقدية"، مضيفا انها لم تزود ماسك بالمعلومات التجارية ذات الصلة التي طلبها، رغم أن العقد يتطلب ذلك.

وقال ماسك سابقا إنه يريد تقييم مزاعم تويتر بأن حوالي 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم هم من حسابات البريد العشوائي.

وقال رينغلر أن "تويتر فشل أو رفض تقديم هذه المعلومات.. تجاهل تويتر أحيانا طلبات السيد ماسك، وأحيانا رفضها لأسباب تبدو غير مبررة، وفي بعض الأحيان ادعى الامتثال، بينما أعطى السيد ماسك معلومات غير كاملة أو غير صالحة للاستعمال".