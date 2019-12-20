تويتر يحذف آلاف الحسابات المدعومة من السعودية

هذه ليست المرة الأولى التي يحذف فيها "تويتر" آلاف الحسابات السعودية.

ذكر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الجمعة أنه حذف نحو ستة آلاف حساب كانت جزءا من عملية معلوماتية تدعمها الدولة وتنبع من السعودية.

وقال تويتر إن هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحذف فيها "تويتر" آلاف الحسابات السعودية.

بل إن آخر حملة حذف واسعة كانت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أعلن الموقع عن وقف الحساب الشخصي للمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، الذي كان يتابعه أكثر من مليون و300 ألف مغرّد، ومعه أوقف 6 حسابات مرتبطة بالحكومة السعودية.

وفي الحملة نفسها تم حذف 267 حساباً من الإمارات ومصر. وشرح الموقع وقتها أن الحسابات المحذوفة كانت تدار معا في عملية معلومات متشعبة تستهدف قطر وإيران ودولا أخرى.

وقبلها بشهر، أي في أغسطس/آب 2019 أعلنت شركة "فيسبوك" أن أشخاصاً مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على الموقع الشهير، للترويج لدعاية الدولة، ومهاجمة الخصوم في المنطقة.

وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي، إنها أغلقت أكثر من 350 حساباً وصفحة عليها جميعاً نحو 1.4 مليون متابع، في أحدث حملة ضمن جهود مستمرة لمحاربة "السلوك الزائف المنسق" على منصتها، وفي أول نشاط من نوعه تربطه الشركة بالحكومة السعودية.

