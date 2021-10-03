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تويتر يعلق حساب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 04:21
ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد

علق موقع موقع تويتر الأحد، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

اقرأ ايضاً12 قتيلا بتفجير قرب مسجد في كابول تزامنا مع صلاة جنازة على والدة ذبيح الله مجاهد12 قتيلا بتفجير قرب مسجد في كابول تزامنا مع صلاة جنازة على والدة ذبيح الله مجاهد

وظهرت على حساب مجاهد رسالة تفيد بأن "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاحد، أعلن مجاهد عبر حسابه عن "انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين".

ووقع الانفجار اثناء كانت تقام صلاة الجنازة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، إذ أكد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وقالت مصادر محلية لوكالة نوفوستي إن الانفجار خلف 12 قتيلا و32 جريحا على الأقل، كما جرى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في التفجير.

كلمات دالة:ذبيح الله مجاهدطالبانافغانستانتويتر

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