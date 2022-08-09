تويتر يعود بعد اصلاح الخلل والشركة تعتذر

اعلنت شركة تويتر اكمال عمليات اصلاح المشكلات التي تسببت في تعطل خدماتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى موقع التدوينات القصيرة.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 مستخدم أبلغوا عن مشكلات في خدمات موقع تويتر.

وقال موقع تويتر في تغريدة "لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييرا على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك".

وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو/تموز حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل