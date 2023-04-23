تويتر يعيد العلامة الزرقاء لحسابات مشاهير دون موافقتهم

اعاد تويتر خلال الساعات الاخيرة علامته الزرقاء الى حسابات مشاهير ووسائل اعلام دون علم اصحابها، في خطوة بدا ان الموقع العملاق اراد منها امتصاص النقمة التي اثارها عقب بدئه تطبيق نظام التوثيق الجديد قبل ايام.

وتعني علامة التوثيق الزرقاء تعني أنه تم التحقق من رقم هاتف المستخدم بواسطة النظام الأساسي، وبات مشتركا في (تويتر بلو) لقاء مبلغ شهري قدره ثمانية دولارات، بعدما كانت مجانية سابقاً وتضمن أصالة الحسابات وشهرة أصحابها.

ويندرج التغيير في اطار استراتيجية مالك تويتر الجديد إيلون ماسك الهادفة الى التحقق من الحسابات وتحقيق إيرادات إضافية ايضا. لكن اقل من 5 في المئة من اصحاب الحسابات المعنية قبلوا الاشتراك المدفوع في (تويتر بلو).

وفوجئ المستخدمون الذين لم يدفعوا الاشتراك الشهري عن الخدمة الجديدة باختفاء العلامة الزرقاء القديمة من حساباتهم الخميس الماضي، في خطوة اثارت الاستياء في اوساطهم.

محمد هنيدي: "الفاجر بيقولي ادفعله فلوس"

على ان كثيرا منهم بدأوا يلاحظون عودة العلامة في اليومين التاليين، ومن بينهم مشاهير عرب كالممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي. وشخصيات عالمية كلكاتب ستيفن كينغ، والرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

بعد خدمة ١٠ سنين في تويتر .. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا

استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي 👶 — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) April 22, 2023

وكان الممثل هنيدي الذي يتابع حسابه نحو 14 مليونا قد غرد عند ازالة اشارة التوثيق عن حسابه قائلا "بعد خدمة ١٠ سنين في تويتر .. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا" في اشارة الى ايلون ماسك.

ولدى عودة العلامة الى حسابه غرد بطريقة لا تخلو من سخرية ايضا "واضح ان ابو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".

ومن جانبه، ودرءا للشبهة عنه بانه رضخ ودفع قيمة الاشتراك عقب عودة العلامة الزرقاء الى حسابه بعد اختفائها، كتب مغني الراب الأميركي ليل ناس إكس "أقسم بأني لم أدفع".

وايضا، حرص كثير من المستخدمين ممن اعيدت العلامة الى حساباتهم دون علمهم وموافقتهم على نفي علاقتهم بالامر، امثال الصحافية المتخصصة في شؤون التكنولوجيا كارا سويشر التي اعتبرت انها تعرضت لعملية "توثيق قسري"، مبدية بذلك اعتراضها على شطب العلامة الزرقاء من حسابها في المقام الاول ثم اعادتها دون موافقتها.

وعلى صعيده، اكد ماسك الجمعة أنه "دفع بنفسه مقابل بعض الاشتراكات" بعد ان رد على الاعتراضات بصورة طفل ملطخ بصلصة الطماطم ويرتدي مريلة عليها العلامة الزرقاء.