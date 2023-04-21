بعد قرار إيلون ماسك.. أبرز المشاهير الذين خسروا العلامة الزرقاء

نفذ الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تهديده بإزالة العلامة الزرقاء "علامة التوثيق" عن الحسابات التي لم تشترك بخدمة تويتر بلو، حيث ان علامة التوثيق أصبحت باشتراك شهري.

إلغاء العلامة الزرقاء عن العديد من الحسابات المهمة في تويتر

استيقظ العديد من المشاهير والأشخاص اليوم ليكتشفوا الغاء علامة التوثيق عن حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويأتي هذا الأمر بعد أن أعلن ماسك في 11 من إبريل الحالي، عن الغاء العلامة في حال عدم الاشتراك الشهري وتبلغ قيمته 8 دولارًا شهريًا.

وكان الملياردير الأمريكي قد منح مستخدمي الموقع حتى يوم 20 إبريل من أجل الاشتراك قبل قرار إلغاء علامة التوثيق عن حساباتهم.

وخسر العديد من المشاهير العرب والأجانب اليوم علامة التوثيق، فيما بقيت العلامة الذهبية التي تشير إلى المؤسسات والعلامة الرمادية التي ترمز إلى الجهات الحكومية.

أبرز المشاهير العاليين الذين خسروا العلامة الزرقاء على تويتر

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الفنان الكندي جاستن بيبر

الفنانة العالمية بيونسيه

مشاهير عرب خسروا العلامة الزرقاء:

اللاعب المصري محمد صلاح

الفنان السوري عابد فهد

الفنان المصري عمرو دياب

الفنان المصري محمد هنيدي

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

في المقابل ما زالت حسابات كل من الفنانة السورية أصالة نصري، والفنانة الإماراتية احلام تحملان علامة التوثيق مما يشير إلى اشتراكهن في خدمة تويتر بلو.



