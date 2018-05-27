تيار الصدر: ليس من صلاحيات البرلمان التدخل بنتائج الانتخابات

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

أكد جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب العراقي إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات، مطالبا في الوقت ذاته بالنظر بـ«جدية وعدالة» في طلبات الكتل السياسية المعترضة على النتائج.

وأوضح الموسوي في بيان أنه «ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات، ولو كان من خلال تشريع قانون»، مضيفاً: «لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى».

وتابع المتحدث باسم الصدر أن «قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج»، مبيناً أنه «تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون».

وأضاف الموسوي أن «هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك»، مشيراً إلى أن «ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى».

وتابع الموسوي: «إذا كان هناك تقصير في عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات». وبيّن أن «دور المحكمة الاتحادية يقتصر بموجب المادة 93 / س سابعاً من الدستور بالمصادقة على نتائج الانتخابات»، منوهاً بـ«أنها متى ما امتنعت عن ذلك فإنه يعد خرقاً للدستور».

واختتم الموسوي: «نحن مع اتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية»، مطالباً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة بالنظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية».