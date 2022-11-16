ثاني حكم بالاعدام على خلفية الاحتجاجات في إيران

قضت محكمة في طهران بالاعدام على شخص ادين بارتكاب اعمال شغب، وذلك في حكم هو الثاني من نوعه الذي يصدر على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني قبل نحو شهرين.

وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية في إيران مساء الثلاثاء، ان المتهم دين بتهم “حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب” كما “أضرم النار في دراجة نارية لمواطن، وهاجم وجرح شخصا بسكين” في محافظة طهران.

واشار الموقع الى أن الشخص الذي لم تكشف هويته، وجهت اليه تهم ”الافساد في الارض والحرابة”، والتي ينص القانون الايراني على ان جزاءها هو الاعدام.

وحكم لاول مرة الاسبوع الماضي على شخص بالاعدام بعد ادانته ضمن تهم اخرى باطلاق النار على قوات الامن وحرق مقر حكومي خلال الاحتجاجات.

ووجهت الى سامان صيدي خصوصا تهم "التآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض" خلال محاكمة متظاهرين متهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة

كما صدر على خمسة متهمين اخرين أحكام بالسجن تراوحت بين خمسة وعشرة أعوام، بعد ادانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة"، علما ان هذه الاحكام قابلة للاستئناف.

واسفرت الاحتجاجات التي اتخذت طابعا عنيفا عن مقتل العشرات من المتظاهرين ورجال الامن وتخللها شعارات مناهضة للسلطات، وخصوصا المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي.