ثريات إنستغرام في الكويت.. الفاشينيستات في دائرة المحاسبة!

فوز الفهد/نهى نبيل/بيبي عبدالمحسن

كشفت مصادر كويتية أن الفاشينيستات الكويتيات يتقاضين أرقاما كبيرة، "أضعاف ما يمكن أن تتقاضاه فاشينيستا خليجية أخرى".

و"فاشينيستا" أو "مدونة موضة" كما يطلق عليها في غالب الدول العربية، ظاهرة غزت العالم وانتقلت إلى الدول العربية وبالخصوص دول الخليج في السنوات الأخيرة. حيث تظهر العشرات من الحسابات بشكل يومي لنساء اختصرن الطريق ليصلن إلى كل حدب وصوب دون التحرك من مكانهن، بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.

وحسب صحيفة القبس الكويتية فالفاشينيستات الكويتيات هن الأغلى والأغنى عربيًا وخليجيًا، وسبب ذلك "مساحة الحرية التي تناسبهن في الإطلالات على المتابعين والمعجبين".

نهى نبيل في إعلان لهاتف هواوي Mate20

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك يعود أيضا إلى القدرة الشرائية العالية في الكويت، مما أدى إلى اعتماد الماركات العالمية على الفاشينيستات الكويتيات بشكل دائم ودفع أرقام كبيرة لهم.

وأدى ذلك إلى هجوم من مستخدمي تويتر على الفاشينيستات الكويتيات، وعلقت على الأمر الفاشينيستا دانة الطويرش في فيديو، قالت فيه إن “الهاتف المحمول أصبح مصدر دخل للعديد من الأشخاص وهي منهم، لافتة إلى أنها تربح يوميا 4500 دينار كويتي من الإعلانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أي بإجمالي 135 ألف دينار كويتي شهريًا".

وشددت الطويرش على أنها تتقاضى أرقاما عادية وغير مبالغ فيها، لأنها كذلك تستثمر في بعض صالونات التجميل والمطاعم.

وكانت قناة “E!” الأميركية الترفيهية أعلنت أن الفاشينيستا دانة الطويرش ستقدم ثلاث حلقات عن سيدات الأعمال الخليجيات العصاميات، ضمنها حلقة عن حياتها ستذاع في 23 ديسمبر الجاري.

وبذلك تكون الطويرش أثبتت أن التفرّغ للإنستغرام قد يؤمّن لصاحب الحساب الثراء. ويتابع الفاشينيستا أكثر من مليوني متابع.

تؤثر مدونات الموضة بشكل كبير في حياة الكويتيين، فحسب دراسة نشرها الموقع الإلكتروني الكويتي “القبس” سنة 2016، فإن 60.5 بالمئة من المواطنين يتابعون “الفاشينيستات” في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن 67.8 بالمئة يتابعون 15 أو أقل منهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر حساب على تويتر:

فاشينيستات الكويت لو يشدون حيلهم شوي أشتروا لندن بشراكة ولد الراجحي.

وغردت سعاد الشمري:

"كيم كردشيان فاشينيستا أساسا تقوم بدورها المجتمعي للحالات الإنسانية ومساعدة المعنفات وتسهم بصنع بيئة أفضل للنساء مقارنة مع فاشينيستات الخليج #الكويت #السعودية عملهن الوحيد محاربة حقوق المرأة الاستهتار بمعاناة النساء الكذب والتدليس عليكم لجمع المال فقط ومزيد من التنفيخ لإرضاء الذكور".

وكانت صحف كويتية نشرت أخبارا حول بدء الجهات الأمنية التحقيق عن مصدر أموال عدد من الفاشينيستات بعد تضخم ثرواتهن.

وكشفت تحريات أمن الدولة عن العشرات من المتهمين بتضخم حساباتهم البنكية وضلوع سفارات في ضخ كمية كبيرة من الأموال ومنحها لعدد من الإعلاميين، ومنهم أصحاب مواقع إلكترونية ومغردون.

ونقلت صحيفة “الشاهد” الالكترونية عن مصادر وصفتها بـ“مطلعة” أن ما يقارب 47 من المتهمين في هذا الملف أكدوا حصولهم على الأموال من بعض السفارات نظير أعمال إعلامية، كما أسموها.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية في الدولة أبدت اهتماما كبيراً في ملف تضخم الحسابات، لاسيما أن هناك مبالغ كبيرة قد دخلت حسابات شخصية على دفعات متتالية ومنها شيكات صرفت وحولت إلى تلك الحسابات.

وبينت أن التحقيقات متواصلة مع عدد من الشخصيات الإعلامية وأصحاب بعض المواقع الإلكترونية. وأشارت إلى أن 3 فاشينيستات قمن بشراء 3 بنايات بنحو 14 مليون دينار ويخوتا وسيارات وأساور ماركات تقدر بالملايين ولديهن حسابات متعددة في بنوك خليجية وعقارات وأبراج في دول عربية وخليجية.

كشفت المصادر البنكية أن الجهات الرقابية وجدت لإحدى الفاشينيستات حسابات عدة في بنوك محلية وخليجية، ما دفع وحدة التحريات المالية الكويتية لإرسال نماذج اخطار عن المعاملات المشبوهة والخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 2013..

وأطلقت مؤخرا حملة واسعة في الكويت على تويتر تحذر من فاشينيستات ضمن هاشتاغ #التحذير_من_الفاشينيستات.

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