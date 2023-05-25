ثلاثة قتلى طعنا وبالرصاص على يد مختل في اليابان

قتل مختل عقليا امراة وشرطيين طعنا وبالرصاص واصاب شخصا اخر قبل ان يتحصن داخل مبنى في منطقة ريفية وسط اليابان، بحسب ما افادت وسائل اعلام وشهود.

ووقع الهجوم في ناغانو عاصمة منطقة تشوبو في جزيرة هونشو وسط اليابان.

وقال شاهد لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، انه راى امراة تستنجد وهي تجري قادمة من ناحية الطريق بينما كان يعمل في مزرعته، وكان يلاحقها رجل يرتدي ملابس مموهة وبيده سكين، وحين سقطت بادرها بطعنة في الظهر.



واضاف انه حين وصل عناصر الشرطة اثر اتصاله بخدمات الطوارئ، بادرهم الرجل باطلاق النار عليهم من بندقية صيد فقتل اثنين منهم واصابة شخص اخر.

🇯🇵 Ataque de sujeto armado con rifle y cuchillo deja tres muertos, incluidos dos policías, en la región central de Nagano en #Japón. #Internacionales pic.twitter.com/f5F2LSpgJP — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) May 25, 2023

ولاحقا، تحصن الرجل داخل مبنى فيما دعت السلطات المحلية سكان المناطق القريبة الى التزام منازلهم.

وجرائم اطلاق النار نادرة في اليابان التي تفرض قيودا مشددة على اقتناء الاسلحة الفردية.

وكان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي البلاد قتل العام الماضي بسلاح محلي الصنع أثناء إلقاء خطاب انتخابي في نارا غربي البلاد.

واوقفت السلطات الشهر الماضي شخصا القى عبوة ناسفة باتجاه رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا في مقاطعة واكاياما (غرب)، لكن الاخير لم يصب بأذى.