ثلوج وأمطار غزيرة ورياح عاتية.. "المنخفض العملاق" يجتاح الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين

تسببت الثلوج الكثيقة والامطار الغزيرة المترافقة مع "منخفض جوي عملاق" باغلاقات للطرق وتعطيل للدوام في المدارس والمؤسسات الحكومية الاربعاء، في كل من الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين. فيما يتوقع ان يصل تأثيره للسعودية.

وأعلنت الحكومة الأردنية مساء الأربعاء، تعطيل الدوائر والمؤسسات العامة غدا الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع تساقط الثلوج. على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة.

وكانت الثلوج قد بدأت بالتراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء الثلاثاء.

وأدت التراكمات الثلجية الأربعاء إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة أيضا.

ونقل موقع "عمون" عن مصدر في دائرة الأشغال العامة في محافظة عجلون قوله أن التساقط الكثيف للثلوج في المحافظة تسبب في حجز عدد كبير من المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن آليات الأشغال والأجهزة الأمنية تعمل على إنقاذهم وتسليك الطرق المغلقة.

وأكد مصدر في مديرية الأمن العام للموقع أن عدد العالقين غير محدد، مشيرا إلى أنه يقدر بالعشرات وعلى شكل تجمعات لمركبات.

وحذرت مديرية الأمن العام من الخروج من المنازل أو استخدام المركبات، إلا للضرورة القصوى في ظل الظروف الجوية السائدة. كما طالبت المواطنيين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأعلنت الجهات المختصة حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.

وذكرت مديرية الأمن العام أن كافة الطرق في المملكة لغاية ( الساعة الرابعة والنصف مساءا ) بتوقيت الأردن سالكة بحذر باستثناء بعض الطرق في محافظة عجلون.

وبدأت اليات وفرق الدفاع المدني والأمن العام باعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج لا سيما في محافظة عجلون الجبلية.

عاصفة ثلجية تضرب سوريا

وشهدت سوريا عاصفة ثلجية ضخمة بفعل المنخفض تسببت في غلق الشوارع وفوضى مرورية.وإلغاء امتحانات الطلاب.

كما غطى تساقط كثيف للثلوج البلدات والقرى في شمال سوريا.

وأعلنت جامعة دمشق عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم الأربعاء وغداً الخميس في جميع كليات فرع الجامعة في السويداء نظراً للأحوال الجوية السائدة.

كما تسببت العاصفة في إغلاق عدد من الطرقات لا سيما في محافظتي حماة والسويداء، الأمر الذي استدعى تدخل عدد من الآليات الفنية والهندسية من أدل تأمين حركة سير المركبات.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في حماة محمد مشعل أن طرقاً عدة أغلقت من جراء تراكم الثلوج، مشيراً إلى أنه تم إرسال عدد من آليات الثقيلة لتنفيذ أعمال قشط الثلوج المتراكمة، والعمل على فتح الطرقات وتأمينها، وتمكين المركبات من السير عليها مجدداً.

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة السويداء الليلة الماضية تساقطاً غزيراً للأمطار والثلوج متفاوتة الغزارة غطت عدداً من المناطق المرتفعة بسماكات متفاوتة، تسبب بعضها بإغلاق عدد من الطرقات.

وأوضح مصدر في قسم الجاهزية بمحافظة السويداء أن سماكة الثلوج كانت متفاوتة ووصل أعلاها إلى 15 سنتيمتراً في منطقة أم حوران بضهر الجبل، مشيراً إلى أن العديد من الطرقات في المناطق الجبلية سالكة بصعوبة. وأوضح المصدر أن تساقط الثلوج ما زال مستمراً في عدد من المناطق، موضحاً أن تحريك الآليات العامة من أجل فتح الطرقات.

لبنان والعاصفة "جويس"

وفي لبنان المجاور، ضربت العاصفة التي اطلق عليها تسمية "جويس" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع رياح قوية تسجل ما بين 85 كم / ساعة (52 ميل / ساعة) و 100 كم / ساعة (62 ميل / ساعة). ومن المتوقع أن تشتد العاصفة الخميس.

وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة وتساقط ثلوج كثيفة في لبنان هذا العام. وغطت الثلوج مناطق ارتفاعات منخفضة تصل إلى 400 متر. وأغلقت غالبية الطرق في شرق وشمال لبنان أمام حركة المرور بسبب الثلوج.

وفي الضفة الغربية هطلت خلال ساعات الفجر الاولى الثلوج في الكثير من المناطق الجبلية من الخليل وحتى قمم نابلس لكن غلب عليها الطابع الرطب، مع تراكمات بسيطة على الأسطح في بعض القمم الجبلية.

وفي فلسطين المحتلة تراكمت الثلوج في الساعات الأخيرة في عدة بلدات ومرتفعات جبلية بمنطقة الجليل الأعلى وهضبة الجولان السوري المحتل، بفعل المنخفض الجوي السائد في البلاد.

كما تساقطت الثلوج في بلدات مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قينيا، بالإضافة إلى منطقة صفد وبلدة بيت جن في الجليل الأعلى.

ومن المتوقع أن تصل الأجواء الشتوية القطبية وشديدة البرودة ذروتها، مع عبور الجبهة الرئيسية وتتساقط الثلوج في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مع بعض التراكم خاصة في المناطق العالية.

وتسببت حالة الطقس السائدة بإغلاق عدة شوارع رئيسة في البلاد وتوجيه السائقين لسلك طرق بديلة بسبب الفيضانات والسيول بفعل الأمطار وتراكم الثلوج.

ومنذ ساعات فجر الاربعاء، تراكمت الثلوج في جبل الشيخ التي وصلت إلى 30 سم في الجزء السفلي، فيما بلغت درجة الحرارة صباح اليوم -3 مئوية.

يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

كما أعلنت سلطات مينائي الاسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالمينائين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الاسكندرية في بيان "قرار الإغلاق جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات في الحالة الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات."

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