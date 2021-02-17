وفد إماراتي في تل أبيب لاختيار موقع السفارة

بالتزامن مع وصول الوفد، دشنت وزارة الخارجية الاماراتية حسابا للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قالت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر الاربعاء، ان وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية وصل إلى الدولة العبرية، لاختبار موقع إقامة أول سفارة لدولة خليجية في تل أبيب.

وقالت الصفحة: “وفد من وزارة الخارجية الإماراتية وصل إلى إسرائيل للبحث عن موقع مناسب لإطلاق أول سفارة إماراتية في إسرائيل“، دون مزيد من التفاصيل.

وبالتزامن مع وصول الوفد، دشنت الخارجية الاماراتية حسابا للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر".

وأضافت "نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة".

واختتمت التغريدة بـ : "سلام/ شالوم". كما نشرت السفارة هذه التغريدة بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والعبرية.

هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر. نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة. سلام/ شالوم#الإمارات 🇦🇪 #إسرائيل 🇮🇱 — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) February 17, 2021

والأحد، أعلنت الإمارات تعيين محمد محمود آل خاجة، أول سفير لها في إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: “أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كأول سفير معين للدولة في إسرائيل”.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الإماراتية مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال “إيتان نائيه” إلى العاصمة الإماراتية.

وفي اليوم التالي آنذاك، أعلنت الإمارات أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.

ووقعت 4 دول عربية في عام 2020، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.

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