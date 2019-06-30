ثمانية قتلى غالبيتهم قياديون بالقاعدة في قصف صاروخي بسوريا 

أسفر القصف أيضاً عن مقتل عنصرين آخرين من التنظيم، وإصابة آخرين.

تل ثمانية عناصر غالبيّتهم قياديّون في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، الأحد في قصف صاروخي لم يُعرف مصدره في شمال غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينشط تنظيم "حراس الدين" في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

واشار المرصد الى مقتل 6 قياديين، يحمل اثنان منهم الجنسية التونسية، وواحد يحمل الجنسية المصرية، فيما يحمل اثنان الجنسية الجزائرية، بينما السادس سوريّ، وذلك "في قصف صاروخي استهدف اجتماعاً في ضاحية ريف المهندسين في ريف حلب الغربي" المحاذي لإدلب.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل قياديين اثنين قبل ان ترتفع الحصيلة اثر وفاة الآخرين متأثرين بجروحهم.

ولم يتمكن المرصد من تحديد مصدر القصف وما اذا كان جوياً، مشيراً إلى أنه "لا يعلم إذا ما كان شنه التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) أو روسيا".

وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة لتصعيد عسكري منذ شهرين، وتستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل الإسلامية والمقاتلة الأخرى المنتشرة في المنطقة.

ومنذ تشكيله في العام 2014، استهدف التحالف بقيادة واشنطن أيضاً قياديين جهاديين في منطقة إدلب، إلا أن الأمر تراجع بشكل كبير منذ العام 2017.

وتأسس تنظيم "حراس الدين" في شباط/فبراير العام 2018، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد.

