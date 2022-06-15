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ثمانية قتلى نصفهم أطفال بحريق مطعم في إيران

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 08:29
ثمانية قتلى نصفهم أطفال بحريق مطعم في إيران

أفادت وسائل اعلام إيرانية الاربعاء، بمقتل ثمانية اشخاص نصفهم اطفال جراء حريق اندلع في مطعم جنوب العاصمة طهران.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن الضحايا قضوا جراء تنشق دخان نتج عن حريق اندلع أثناء حفل عيد ميلاد في بلدة أنديشه غرب العاصمة.

وقال مسؤول جمعية الهلال الأحمر لمحافظة طهران شاهين فتحي "توفي سبعة أشخاص في المكان، وطفل في الثالثة من عمره في المستشفى"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".

من جهته، أوضح حميد عسكري المدعي العام لمقاطعة شهريار حيث تقع أنديشه، أن "الحريق اندلع عند الساعة الثامنة مساء (15,30 ت غ)".

وأشار الى أن الضحايا، ومن بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد "وقضوا اختناقا إثر تنشق الدخان والغازات" في المطعم الواقع تحت الأرض.

كلمات دالة:إيرانطهران

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