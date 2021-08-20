ثمن ملابس مقاتل من طالبان يصدم الجمهور

اثار زي مقاتل من جماعة طالبان موجة واسعة من الضحك والتندر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الوان زيه الغريب وعدم وجود تناسق يشيه الى حد ما ما يرتديه باقي المقاتلين

وظهر مقاتل طالبان مرتديا فستاناً برتقالي اللون وحذار رياضي ووانتشرت الصورة بشكل سريع وانهالت التعليقات الساخرة من شكله وطريقة ملابسه، قبل ان يحلل مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي قيمة ملابسه فقد تضمنت الصورة عرض لأبرز قطع الملابس التي يرتديها وسعر كل منها بالدولارات.

ووفق الاسعار والماركات العالمية فان الفستان البرتقالي القصيرمصدره بيت الأزياء العالمي “جوتشي” والذي يبلغ سعر الفستان 3,500 ألف دولار.

كما ارتدا حذاء رياضي من asix shoes يبلغ سعره 90 دولار، وفيست سعره 930 دولار، ونضارة من ماركة ريبان سعرها 161 دولار.