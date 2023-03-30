جار ملكة جمال النيل يمزق وجهها بالمشرط !

مزق جار ملكة جمال النيل مروة العشيري وجهها بالمشرط بعدما غافلها على سلم البناية التي يقيمان فيها بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة شمالي مصر، وذلك في اعتداء لا تزال دوافعه مجهولة بحسب ما افادت وسائل اعلام الخميس.

واسفر الاعتداء الذي وقع عقب اذان المغرب في رابع ايام شهر رمضان الجاري عن اصابة مروة العشيري الطالبة في كلية الآداب بجروح قطعية غائرة في الخدين الايمن والايسر والرأس والكتف تطلبت 25 غرزة لعلاجها، وفق ذات المصادر.

العشيري (20 عاما)، والتي نالت لقب موديل ملكة جمال بنت النيل خلال مسابقة محلية العام الماضي، لا تزال تجهل سبب الاعتداء الذي تعرضت له على يد جارها الذي نفت اي صلة به سوى علاقة الجيرة.

وبحسب افادتها للشرطة التي تمكنت من القاء القبض على الجار "كمال.ح.ع" واحالته الى النيابة، فقد كانت صادفته قبل يومين من الجريمة اثناء صعودها سلالم البناية متجهة الى شقتها في الطابق الرابع.

"ولماذا اخاف منك؟"

وقالت العشيري انه كان حينها يقف امام باب شقته في الطابق الاول، وقد بادرها بعبارة غامضة قال فيها "اصعدي ولا تخافي، انا لا اخيف"، لترد عليه باستغراب "انا لست خائفة، ولماذا اخاف منك؟"، ثم تابعت طريقها.

وتابعت انها وعائلتها سمعوا في اليوم التالي صوته منبعثا من شقته وهو يصيح في عمه خلال مشادة بينهما قائلا "ماذا تعني بانها لا تخاف مني، كيف لا تخاف مني؟". وقالت انها لم تكن مدركة حينها انه يقصدها هي.

واكدت الى انها لم تكن المرة الاولى التي يسمع فيها الجيران صوته وهو يصرخ بحنون بمن في الشقة، مشيرة الى انه فعل ذلك مع اخيه واخته واحيانا ابيه، والذين لم يطيقوا الحياة معها وقرروا مغادرة البيت وتركه له.

هرب الى شقته واغلق الباب

وقالت العشيري انها نزلت من شقتها يوم الجريمة للحاق بموعد مع صديقة اتفقت معها على الخروج سويا، لكنها فوجئت بان بوابة البناية كانت مغلقة باحكام على غير العادة، وفيما هي تحاول فتحها اذ بها تشعر بخطوات قادمة من ورائها، وحين استدارت اكتشفت انه كان الجار المتهم.

وقبل ان تدرك ما كان يحصل، بادرها الجار بضربات متتالية من أداة حادة كانت في يده، ومزق وجهها ورأسها وذراعيها، غير عابئ بصرخاتها.

وحين شعر بالجيران يهبون لنجدة العشيري، فر هاربا الى شقته واغلق الباب على نفسه، فيما سارع الحاضرون الى نقلها للمستشفى.

ولم تلبث الشرطة ان حضرت والقت القبض على الجار الذي تم احالته لاحقا للتحقيق امام النيابة.