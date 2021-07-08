جاكوب زوما يسلم نفسه لتنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرا

أكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا، في بيان، أن رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما محتجز لدى الشرطة؛ تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.

وسلم زوما، نفسه للشرطة الأربعاء، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا؛ لإدانته بازدراء المحكمة، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.

وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.

وقالت منظّمة تمثله في تغريدة على تويتر قبيل انتهاء المهلة التي حدّدها القضاء للمُدان لتسليم نفسه، إنّ "الرئيس زوما قرّر الامتثال لأمر الحبس. إنّه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال".

وقالت إدارة السجون، في بيان منفصل، إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت، الذي يقع على بعد 175 كيلومترا تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.

وكانت المحكمة قد أصدرت، الأسبوع الماضي، حكما بسجن زوما 15 شهرا؛ بسبب رفضه تعليمات في فبراير/ شباط الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه، التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.