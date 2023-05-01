جامعة أردنية تفصل 42 طالبا تورطوا بمشاجره جماعية

فصلت الجامعة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية 42 طالباً على خلفية مشاجره بين مجموعتين على أبواب الجامعة وحول أسوارها.

وقال أكد رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق الزبون، أن قرار الجامعة كان الفصل النهائي لهؤلاء الطلبة إزاء محاولتهم الدخول إلى الحرم الجامعي وإكمال المشاجرة فيها، إلا أنّ الأمن في الجامعي حال بينهم وبين ذلك.

ونشبت الأسبوع الماضي مشاجرة أبواب الجامعة الهاشمية بين مجموعتين، وعقب ذلك حشدت كل مجموعة أقربائهم إلى الجامعة لاستكمال المشاجرة.

وبين رئيس الجامعة أنّ القرار قابل للاستئناف مدة 15 يوماً ويحق لأي طالب فيهم التقدم بذلك على أنّ تدرس لجنة متخصصة مدى أحقيته للاسترحام والعودة عن القرار أو غيره.