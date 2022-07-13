عطوة عشائرية بمقتل الطالبة ايمان ارشيد لاتشمل عمها ورئيس الجامعة

منحت عائلة ارشيد الاردنية عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الطالبة ايمان داخل حرم جامعتها جامعة العلوم التطبيقية الشهر الماضي.

واشترط المتحدث باسم عائلة ارشيد الشيخ سلامة البلوي أن تكون العطوة لمدة شهر واحد فقط ومقتصرة على عائلة الجاني فقط والده واشقائه.

وشددت الجاهة التي تكلمت باسم عائلة الجاني على ان الجريمة فردية ولا مدبر لها، وان الجاهة اتت باعتراف وتكليف رسمي من ذوي الجاني عدي حسان ، حيث جاء والده خالد حسان وعائلته

ولا تشمل العطوة التي قادها القاضي العشائري طه الفليح العجارمة، احد اقارب القاتل والذي تواصل مع شقيق الفتاة، أو أي أطراف اخرى في اشارة الى عمه الذي اصدر فيديو يؤكد ان الجاني بريئ وان الاجهزة الامنية الاردنية غطت عن الجاني الحقيقي

وقالت العشيرة المستقبلة ان التشكيك بالاجهزة الامنية مرفوض

كما اعتبر المتحدث باسم اهل المغدورة ان رئيس امناء الجامعة متهم بالجريمة بسبب عدم اتخاذ الجامعة الاجراءات الامنية اللازمة ، حيث دخل الجاني مسلحا لاكثر من عشرين مرة الى الجامعة من دون ان يعترضه احد كما لا يوجد بوابات الكترونية تكشف السلاح خلافا للجامعات الاخرى

وقالت العشيرة المستقبلة ان الضحية ايمان ارشيد خرجت على قيد الحياة بسيارة الاسعاف وقد مرت السيارة امام اربع مشفيات لتصل الى المشفى الذي اعلنت فيه وفاتها.

ووفق وثيقة العطوى فإن عشيرة الزبن كفيلا للدفى، وعشيرة العجارمة كفيلا للوفى.

رصاصات قاتلة في العلوم التطبيقية



نشطاء افادو بان الضحية تلقت بين 3 الى 6 رصاصات كانت القاتلة في الرأس واكدو ان الجريمة تمت داخل الحرم الجامعي، حيث نفذ جريمته وتمكن من الفرار

واعلن الامن العام الاردني عن إصابة فتاة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في حادثة نادرة في البلاد، فيما لاذ الفاعل بالفرار، قبل ان يعلن عن انتحاره اثناء محاولة القبض عليه القبض عليه

واشارت الاجهزة الامنية الى ان حالة الفتاة التي نقلت الى المشفى سيئة وحرجة قبل ان تؤكد وفاتها فيما بعد

اقرأ ايضا: الاردن: جريمة قتل طالبة داخل جامعة خاصة

.