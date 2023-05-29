مخاوف من إنفجار الأوضاع في العاصمة.. جامعة طرابلس تتوقف عن العمل والدراسة بسبب الإشتباكات

تجاوبًا مع التصاعد الخطير للاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والعمل داخل الحرم الجامعي.

وشهدت طرابلس، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة

وأصدر المكتب الإعلامي لجامعة طرابلس بيانًا رسميًا أعلن فيه تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري اليوم الاثنين الموافق 29 مايو/أيار 2023

ويأتي هذا القرار استجابةً للظروف الأمنية الخطيرة التي تعصف بالمدينة، حيث تسعى الجامعة لحماية وسلامة طلابها وموظفيها وضمان توفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية.

بالتوازي مع ذلك، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع فروعه ومكاتبه بالمدينة.

وصدر بيان صحفي عن الجهاز يفيد بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى نظرًا لتجدد الاشتباكات في المدينة وضواحيها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي طارئ وتقديم الرعاية الطبية والإسعاف اللازم للمصابين في ظل الظروف الأمنية العصيبة التي تشهدها طرابلس.

احتقان في طرابلس

وتشهد طرابلس، احتقاناً مع خاوف كبيرة من انفجار الأوضاع فيها، بعد الانتشار الكبيرا جداً لسيارات عسكرية راجلة ومتحركة ومدرعات عسكرية منذ صباح يوم الأحد، بعد فقدان الاتصال بأحد قادة اللواء 444 قتال، النقيب مصعب رزيق.

في هذا السياق، أعلن اللواء 444 حالة النفير العام واستدعاء قوات الاحتياط، وتمت توزيع الآليات والمدرعات على مختلف المناطق بما في ذلك طريق الشوك وجزيرة عودة الحياة وجزيرة الفرناج وكوبري 11 يونيو.

من جهة أخرى، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة النفير العام ونشر قواته خارج قاعدة معيتيقة ونشر قناصة على أسطح المباني. وفي منطقة تاجوراء، تم استدعاء وتجميع قواتهم في معسكر رحبة الدروع، مما يشير إلى التوتر الأمني في تلك المنطقة.



