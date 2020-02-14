جدار ترامب يستنزف "البنتاغون" ويدفعه للتخلي عن شراء مقاتلات

تسبب الجدار الذي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنائه على الحدود مع المكسيك، في حالة نزيف لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، إذ دفعها للتفكير جديا في إلغاء شراء مقاتلات من طراز "إف-35" وأخرى بدون طيار.

وقرر وزير الدفاع مارك إسبر الشروع في بناء نحو 285 كلم من الجدار، وفق ما أعلن للإعلام المسؤول عن الملف في البنتاغون بوب ساليس.

وسيقتص البنتاغون من مخصصات ميزانيته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدات للقوات الجوية والبحرية، في حين سيجري تأمين مبالغ إضافية من أموال كانت مخصصة لعمليات الجيش الأمريكي الخارجية.

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.