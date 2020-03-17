جدل بوصف ترامب كورونا بـ"الفيروس الصيني" وتحديده لموعد انتهائه

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، الثلاثاء، بوصفه فيروس "كورونا" المستجد بـ"الفيروس الصيني.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "سندعم بقوة الصناعات التي تضررت بشكل خاص بسبب الفيروس الصيني، كالخطوط الجوية وغيرها".

وأضاف: "سنكون أقوى من أي وقت مضى".

وأثار وصف ترامب لكورونا بـ"الفيروس الصيني" سخطا واسعا من قبل متابعين، اتهموا رئيس الولايات المتحدة بـ"العنصرية".

وقال ناشطون إن ترامب يستغل الوباء الذي يفتك بالعالم دون تمييز، لإرسال إشارات سلبية تجاه الصين.

وفي السياق ذاته، حدد ترامب موعد انتهاء فيروس "كورونا" بشهري تموز/ يوليو، أو آب/ أغسطس المقبلين، على أبعد تقدير.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "توصي إدارتي جميع الأمريكيين، بمن فيهم الأصغر سنا ومن يتمتعون بصحة جيدة، بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص".

وأقر الرئيس الأمريكي بأن الاقتصاد قد يكون متجها نحو الانكماش بسبب الوباء، وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: "قد يكون ذلك ممكنا".