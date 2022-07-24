جرحى بإطلاق نار أثناء جنازة في شيكاغو الأمريكية

أصيب 3 أشخاص عندما فتح مسلح النار من سيارته مستهدفا مجموعة من الأشخاص يشاركون في مراسم جنازة بكنيسة بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وذكرت صحيفة “شيكاغو صن-تايمز” أن إطلاق النار حدث بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي عندما تجمع أفراد أسرة، كانوا يشاركون في جنازة، لإلتقاط صورة خارج كنيسة يونيفرسال التبشيرية المعمدانية بحي روزلاند في شيكاغو.

ووفقا للصحيفة، فقد أصيب شاب ،20 عاما في البطن والكتف والساق، ورجل ،37 عاما في الفخذ الأيمن. تم نقل كلاهما إلى مستشفى روزلاند.كما نقل شاب ،25 عاما، إلى مركز كرايست الطبي في أوك لاون إثر إصابته برصاصة في ظهره.

وقالت الشرطة إن الثلاثة في حالة جيدة.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالكنيسة بعد إطلاق النار، ولم يلق القبض على أي مشتبه به فيما يتصل بالحادث ، بحسب الصحيفة.